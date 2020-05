Doda zdradziła sekret swojej szczupłej sylwetki! Będziecie zaskoczeni!

Doda wygląda coraz szczuplej! Ostatnio gwiazda zdradziła swój przepis na idealną figurę! “To dbanie o siebie i dyscyplina”.

Dorota Rabczewska, znana jako Doda, bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Jej wielbicieli uważają, że gwiazda ma “najlepsze nogi w show-biznesie”. Artystka od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Na instagramowym profilu życie wokalistki śledzi ponad 850 tysięcy osób.

Ostatnio fani piosenkarki zauważyli, że Rabczewska jest coraz szczuplejsza. Podczas rozmowy z “Party” gwiazda zdradziła swój sekret idealnej sylwetki.

Jem ryby, jajka, kasze, orzechy, owoce, warzywa, sery, ale tylko owcze i kozie. Czasami, jeśli najdzie mnie ochota, też tłuste mięso, ale to się zdarza najwyżej raz na dwa miesiące. Słodyczy nie tykam, bo nie lubię. – powiedziała.

Jak się okazało, Doda korzysta z cateringu dietetycznego i spożywa dziennie dania o łącznej kaloryczności wynoszącej 1500 kcal. Oprócz tego piosenkarka stara się prowadzić aktywny tryb życia.

– Ćwiczę co trzy dni: czasem sama w domu, czasem z trenerką albo koleżanką w parku. – przyznała.

Ostatnio w mediach społecznościowych piosenkarki coraz częściej pojawiają się komentarze, że Dorota przesadziła z odchudzaniem. Gwiazda odpowiedziała na te zarzuty:

– Mięso na sterydach, litrowa cola do obiadu, bita śmietana do codziennej frappe i masz cellulit na rękach u nastolatek. A szczupła laska to szok i zagłodzenie. Nie, dziewczyny, to dbanie o siebie i dyscyplina. – skomentowała na swoim instagramowym profilu Doda.