Dominika Tajner zachwyca się młodszym o 40 lat bratem: “Jest cudowny”

Ojciec Dominiki Tajner, Apoloniusz, we wrześniu tego roku został po raz trzeci ojcem. Jego 29-letnia żona urodziła synka. Mały Leopold jest dużo młodszy od wnuków Apoloniusza Tajnera, przez co Dominice ciągle mylą się stopnie pokrewieństwa. “Odruchowo mówię: chodź do cioci” – wyznaje.

W maju tego roku w warszawskim Centrum Olimpijskim odbyło się wesele 65-letniego Apoloniusza Tajnera i 29-letniej Izabeli Podolec, będącej już wówczas w zaawansowanej ciąży.

– On jest naprawdę cudowny. Mam jednak problem, bo jest młodszy ode mnie aż o czterdzieści lat – tłumaczy celebrytka. – Gdy go widzę i chcę wziąć na ręce, odruchowo mówię do niego „no chodź do cioci”. Dopiero po chwili przypominam sobie, że to mój brat i się poprawiam: „chodź do siostry”. To zabawne mieć tak młodego braciszka, ale cieszę się, że jest i urodził się zdrowy – dodaje.