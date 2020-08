Don Vasyl w ogromnych tarapatach! Do domu gwiazdy zapukał komornik

Don Vasyl ma potężne problemy finansowe. Romski gwiazdor przez kilka lat nie płacił podatków. W sprawie chodzi o milionowe kwoty!



Don Vasyl to romski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. Gwiazdor jest animatorem ruchu kulturalnego polskich Cyganów. Artysta cieszy się dużą popularnością w kraju.

Ostatnio muzyk udzielił wywiadu dla “Super Expressu”, gdzie zdradził, że ma ogromny dług, ponieważ 6 lat nie płacił podatków. Komornik żąda od gwiazdora ponad … milion złotych!

Chodzi o to, że Don Vasyl powierzył swoją firmę w ręce mężczyzn, którzy zawiązali zespół. To właśnie oni musieli się wszystkim zająć.

To było dwóch Polaków, którzy już nie żyją. Jeden był po studiach muzycznych, a drugi znanym reżyserem. Oni zawiązali mi ten zespół Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy. Okazało się, że nie płacili za to podatków. W końcu się dobrała do mnie skarbówka. Miałem do zapłacenia około 400 tysięcy złotych. To trwa do dziś. Przez te lata narosły procenty, odsetki i mam do zapłaty ponad milion złotych – mówi romski artysta.

Piosenkarz zdradził, że przez stres związany z długiem, cztery lata temu trafił do szpitala.

Ta cała sytuacja mnie przerosła i dostałem zawału. Mam 70 lat i oprócz tego, że miałem zawał, mam cukrzycę, jestem schorowanym człowiekiem. Chciałem napisać do pana prezydenta. Może będę to mógł spłacać w ratach, ale nie milion złotych – czytamy w “Super Expressie”.

Ostatnio do drzwi Dona Vasyla zapukał komornik. Urzędnik się zdziwił, gdy się dowiedział, że willa nie należy do gwiazdora.

Ten dom nie jest moim domem. Właścicielką od jakiś 15 lat jest moja córka, a ja naprawdę nie mam nic. Komornicy weszli mi na wszystkie konta. Ja tych pieniędzy nigdy nie zapłacę. Mam taki charakter, że nigdy nie pracowałem na siebie tylko dla kogoś. Mam nawet w domu bezdomnych Polaków, którym pomagam. To moja rodzina. Teraz ja proszę o pomoc – dodał artysta.