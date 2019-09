Dotarliśmy do zdjęć rodziców Agnieszki Woźniak-Starak! Oto jak wyglądają [FOTO]

Agnieszka Woźniak-Starak robi sobie przerwę od pracy w mediach i próbuje dojść do siebie po stracie ukochanego. Nie lubi dzielić się życiem prywatnym w mediach. My dotarliśmy do zdjęć, na których są jej rodzice.

Wielu ludzi uważa Agnieszkę Woźniak-Starak za jedną z najpiękniejszych kobiet w świecie show-biznesu. Bez wątpienia urodę odziedziczyła po swoich rodzicach. Udało nam się dotrzeć do ich wspólnych zdjęć, również z dzieciństwa.

Agnieszka Woźniak-Starak, jest jedynaczką, a jej dzieciństwo było beztroskie. Była od zawsze rozpieszczana, a jej rodzicielka inwestowała w nią wszelkie siły witalne. Państwo Szulim kochają ją do tego stopnia, że miesiącami odkładali na samochód, który sobie wymarzyła i podarowali jej go na 18. urodziny.

Mama Agnieszki nie jest osobą publiczną i nie lubi udzielać się w mediach. Zdarza się jednak, że pozuje z córką do zdjęć, a ta później publikuje je w sieci. Czy dziennikarka jest podobna do mamy? Z pewnością. Obydwie mają duże niebieskie oczy, blond włosy i szczupłą sylwetkę.

Łączy je również zamiłowanie do tatuaży. Mama Agnieszki ma mały tatuaż, którym chwaliła się na Instagramie. Z kolei tata Agnieszki jest niezwykle przystojny. Po nim dziennikarka odziedziczyła uśmiech.