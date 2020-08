Dowbor kompletnie oszalał? Znany dziennikarz przebiera się w sukienki [FOTO]

View this post on Instagram

22 dzień kwarantanny z samymi kobietami. Generalnie jest super, ale czy ktoś może wie gdzie posiałem moją zalotkę i błyszczyk do ust?! Co do kompromitujących zdjęć, to znacznie lepsze znajdziecie na naszym kanale Dowbory Be Happy. Właśnie wrzuciliśmy nowy film, w którym oceniamy nasze masakryczne fotki sprzed lat, znalezione podczas porządków. Link znajdziecie tradycyjnie w moim bio. No i oczywiście zapraszamy na domówkę na 22.00 . Będą super goście @zborowskazofia , @w_kracze i @wieska_my_life_after_adoption . Do zobaczenia na profilu @joannakoroniewska . #dowborybehappy #nuda #kwarantanna