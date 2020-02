Dramat Barbary Kurdej-Szatan! Aktorka nie może wrócić do domu

Dramat Barbary Kurdej-Szatan. Popularna aktorka wybrała się na wypoczynek na Wyspy Kanaryjskie. Teraz nie może jednak wrócić do domu z powodu silnego wiatru znad Sahary.

Dramat Barbary Kurdej-Szatan zepsuł jej urlop na Fuerteventurze. Na tę piękną wyspę aktorka wybrała się wraz z mężem oraz z Robertem Górskim i jego ukochaną.

Wyspy Kanaryjskie od kilku dni zmagają się z silnym wiatrem znad Sahary. Niesie on ze sobą duże ilości piasku z pustyni.

W związku z tym sparaliżowane zostały lotniska na Wyspach Kanaryjskich. Dlatego też do Polski nie może wrócić Kurdej-Szatan.

– Przerażeni turyści przysypani Kalimą pozdrawiają serdecznie wszystkich Polaków! Jednocześnie informujemy, że z powyższych powodów nie jesteśmy pewni, czy dotrzemy do Polski na czas – napisała w mediach społecznościowych.

Głos zabrał również mąż aktorki.

– Kalima nas dopadła, więc my jej uciekliśmy gdzieś wgłąb wyspy… przerażeni, oczekujemy, co dalej… Podobno tak silna burza piaskowa ostatnio była tu jakieś 20 lat temu – dodał Rafał Szatan.

Pomoc aktorce i jej towarzyszom zaoferowała Kasia Cichopek. Wypoczywa ona na sąsiedniej Gran Canarii.

– Basiu kochana, jeżeli wasz lot jutro zostanie odwołany, to nie ma tego złego – jesteśmy rzut beretem na Gran Canarii! Wpadajcie do nas, pomieścimy się w jednym pokoju hotelowym, ugoszczę was serdecznie. A tymczasem jednak trzymam za was kciuki, by wszystko się powiodło według planu – napisała.