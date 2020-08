Dramat gwiazdy “Kabaretu Moralnego Niepokoju”. “Nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądać nasza sytuacja”

Katarzyna Pakosińska, przed laty gwiazda “Kabaretu Moralnego Niepokoju”, tłumaczy, że wielomiesięczna pandemia bardzo dotkliwie wpłynęła na sektor kultury. Pozbawieni pracy artyści nie mogli liczyć na wsparcie, a ich sytuacja mimo upływu czasu nadal pozostaje trudna.

Straty finansowe z powodu wielotygodniowej przerwy od pracy odczuje znaczna część społeczeństwa. Jednak większość ludzi powróciło już do aktywności zawodowej i swoich obowiązków.

Artyści mimo chęci nie mogą tego uczynić, ponieważ wiele instytucji kulturalnych nie wznowiło jeszcze swojej regularnej działalności. To sprawia, że pozostają bez stałych dochodów. W mediach coraz częściej pojawiają się głosy dotyczące konieczności wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla sektora kultury.

– Mówi się, że w trudnych czasach kulturę zawsze zostawia się na koniec. W obliczu pandemii koronawirusa to powiedzenie się sprawdziło. My, artyści nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądać nasza sytuacja. Będziemy jednak robili to, co do nas należy – mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Katarzyna Pakosińska.

Mimo trudności artystka kabaretowa nie traci optymistycznego nastawienia. Tłumaczy, że czerpie radość z każdego dnia i stara się cieszyć z najmniejszych sukcesów.

Dzięki temu cały czas ma energię, aby spełniać marzenia i aktywnie działać zawodowo. Aktorka zwraca uwagę, że gdyby Polacy byli dla siebie bardziej życzliwi i wyrozumiali, w kraju żyłoby się znacznie spokojniej. Dlatego stara się dzielić swoim entuzjazmem z osobami, które spotyka na swojej drodze.

– Wychodzę z założenia, że życie jest krótkie i piękne. Nie pozwolę, żeby jakiekolwiek chmury zasłaniały mi słońce, a nawet jeżeli tak się stanie, to będę starała się te smutki szybko przegonić. Chciałabym zarażać wszystkich zachwytem nad światem. Moja rodzina to potwierdzi. Nie pozwalam, by w domu ktoś narzekał. Cały czas mówię: damy radę, jeszcze będzie przepięknie – zaznacza.