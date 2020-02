Dramat Krzysztofa Piątka w Hercie Berlin. Polak odizolowany od zespołu?

To może być przygoda w stylu “z deszczu pod rynnę”. Krzysztof Piątek przechodząc do Herthy Berlin miał być nową gwiazdą Bundesligi, okazuje się jednak, że zespół z Berlina ma ogromne kłopoty. Polski napastnik zaczyna mieć poważne problemy podobne do tych z AC Milanu.

Musimy jeszcze się zgrać i zacząć lepiej grać, bo takie mecze na pewno nie mogą nam się przytrafiać. Od razu wszedłem do szatni i chciałem od razu poznać każdego, żeby tego czasu było jak najmniej na zgranie się na boisku. Zostaję z chłopakami po treningu, trenowaliśmy i gadaliśmy, jak to zrobić. Próbujemy już wszystkiego. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie lepiej wyglądać – powiedział po meczu z FC Koeln Krzysztof Piątek.

Niemieckie media zauważyły, że Polak złapał bardzo dobry kontakt z nowymi zawodnikami zespołu ze stolicy Niemiec. Tym samym znalazł się on w grupie, która nieco odizolowuje się od pozostałych graczy. Choć sytuacja nie jest jednoznaczna, to może to być widoczne także w meczach. Piątek bardzo rzadko otrzymuje piłki od kolegów. Ci nie stwarzają mu praktycznie żadnych sytuacji do strzelania bramek.

Czy to początek dramatu Krzysztofa Piątka? Jak na razie zdecydowanie za wcześnie by stawiać takie opinie. Ogromnym problemem jest jednak fakt, że jak dotąd, w nowym klubie Polaka powtarza się historia z ostatnich tygodni gry w AC Milan.