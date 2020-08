Dwayne Johnson w nowym filmie. Aktor wcieli się w Black Adama [VIDEO]

Gwiazdor Dwayne Johnson opublikował na Twitterze film zapraszający na wirtualny konwent DC Fandome. W nagraniu potwierdziło się, że to właśnie najlepiej opłacany aktor Hollywood zagra tytułową postać w filmie „Black Adam”.

The hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change.

BLACK ADAM arrives TOMORROW at #DCFanDome.

He’s coming to crush them all. #ManInBlack #BLACKADAM pic.twitter.com/2jiHT62jED

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 22, 2020