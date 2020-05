Kuba Wojewódzki opublikował zdjęcie. Całą uwagę przykuwają STOPY?!

Kuba Wojewódzki podzielił się nowym zdjęciem, na którym oprócz niego widać również damskie stopy. Kim jest tajemnicza kobieta?

Kuba Wojewódzki w dalszym ciągu próbuje podtrzymać zainteresowanie swoim życiem miłosnym. Plotki o jego powrocie do Anny Muchy powoli zaczynają odchodzić w niepamięć. Gdy niedawno wyjechał nad polskie morze wstawił filmik z przejażdżki motorówką. Internauci szybko zauważyli w kadrze blond włosy powiewające na wietrze. Pomimo wielu pytań w komentarzach Kuba nie zdradził kim jest tajemnicza blondynka.

Teraz dziennikarz spędza sporo czasu w swoim mieszkaniu, w którym przeprowadza też wywiady do swojego programu “250 metrów“. Gościł tam już m.in Quebonafide i Kasię Nosowską. Na jednym zdjęciu widać było nawet Annę Muchę co zwiększyło plotki o ich związku. Nie wiadomo jednak czy nie był to sprytny fotomontaż by podgrzać temat.

Wojewódzki podzielił się nowym zdjęciem, na którym siedzi na podłodze w kuchni.

“Jak to dobrze ze długi weekend zawsze przypada w weekend… 🙌⚠️😎 #smilesecret #mysecretmoment #phonebleaching #stayhomeandsmile

30% rabatu na hasło ~ KUBA”

Da się zauważyć lekki bałagan, dużo alkoholu, Jezusa na ścianie i półce. Jednak nie to zwraca największą uwagę. Na krześle jest torebka, na blacie kieliszki po winie, widać również damskie stopy. Pojawiło się wiele komentarzy z pytaniami.

“Ta kobieta musi być konkretnych gabarytów, bo ma wielką stopę jak Yeti.”

Kuba odpowiedział tylko: “Rozumiem, że znasz to z autopsji…”

Czy to ta sama tajemnicza blondynka?