Edyta Górniak MOCNO o domniemanej “pandemii”: to jest zamach na ludzkość. Oberwał też Łukasz Szumowski [WIDEO]

Edyta Górniak jest odważna i nieustępliwa, jeśli chodzi o głoszenie swoich przemyśleń dotyczących domniemanej “pandemii”. Nie wstydząca się swoich poglądów artystka, podczas rozmowy przeprowadzonej przy okazji prezentacji nowej ramówki TVP, zawyrokowała: to co się wydarzyło to zamach na ludzkość.

“Ja mam wiele niepopularnych przemyśleń, aczkolwiek nie indywidualnych. Okazuje się, że jest bardzo wiele osób mających poglądy podobne do moich. I bardzo się z tego cieszę. Chyba byłam jedną z pierwszych osób, która się odważyła mówić o różnych zjawiskach – powiedziała Górniak w rozmowie z “Pudelkiem”.

Według piosenkarki jest bardzo wielu ludzi, którzy gdyby im powiedziano: “nie ma żadnej pandemii i nigdy nie było, zdejmijcie maseczki”, to i tak będą je nosić do końca życia, albo przynajmniej przez parę najbliższych lat. Bo tak mocno są “sfokusowani” na to, co im się wmawia. Są ulegli, słuchają baz mrugnięcia okiem wszystkich poleceń.

– Ja mam do tego inne podejście i inne poglądy na tę sprawę. To jest bardzo, bardzo gruby scenariusz. Uważam, że to jest zamach na ludzkość, to co się wydarzyło. – stwierdziła Edyta Górniak.

I dodała, że istnieje bardzo wyraźny podział: na tych, którzy nie przyjmują żadnych krytycznych sądów o “pandemii”, a także odrzucają wszelkie zdroworozsądkowe argumenty na temat tego, co się dzieje, oraz na ludzi otwartych, pogłębiających swoją wiedzę, wiele czytających, świadomych, którzy próbują podejść do całej sprawy bardzo racjonalnie.

Edyta Górniak wyjaśniła także, iż przyczyną dymisji Łukasza Szumowskiego mógł być… strach przed spotkaniem z nią. Gwiazda chciała bowiem umówić się z byłym już ministrem zdrowia na kawę, by porozmawiać z nim o sensowności wprowadzania kolejnych ograniczeń i o straszeniu “pandemią”.

W takiej sytuacji do dyskusji jednak nie dojdzie.

– A miałam super kreacje przygotowaną. I parę trudnych pytań – wyznała artystka, która wiadomość o tym, że Łukasz Szumowski jest teraz na zagranicznych wakacjach, w stronach które pełniąc rządową funkcję wskazywał jako niebezpieczne, i na dodatek relaksuje się bez maseczki, skwitowała krótko:

UPS!