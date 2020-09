Edyta Górniak się załamie! Jej syn chce wziąć udział w FAME MMA!!!

Syn Edyty Górniak Allan chce walczyć w Fame MMA. Wokalistka stanowczo się sprzeciwiła. Zdradziła powód.

Edyta Górniak i jej syn Allan sporo razem przeżyli i są bardzo związani ze sobą. Jak się okazało, 16-latek miał kolejna propozycja zarobku. Allan dostał propozycję udziału Fame MMA, jednak jego sławna mama stanowczo sprzeciwiła się temu. Powód takiej decyzji zdradziła w rozmowie z “Faktem”.

Powiedziałam mu, że dopóki żyję, to nie. Może jak skończy 18 lat i będzie chciał odpowiadać za to, że ma coś złamane. Nie wyobrażam sobie patrzeć, jak on się z kimś bije, bo to jest agresja – wyjaśniał w rozmowie z tabloidem Górniak.