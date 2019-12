Gimper i Ibisz dają rady na wieczną młodość. Uśmiejesz się

Gimper i Ibisz postanowili dać swoim fanom rady, jak zachować wieczną młodość, zdrowie i świetne samopoczucie. Okazuje się, że nie należy spożywać glutenu i cukru oraz mocno ograniczyć tłuszcz. Ale to wszystko od Nowego Roku.

Krzysztof Ibisz jest jednym z najbardziej zadbanych polskich prezenterów. Mimo że już od pięciu lat ma piątkę z przodu, wyglądu może mu pozazdrościć niejeden mężczyzna w kwiecie wieku. Dziennikarz poczuł się zatem najbardziej odpowiednią osobą, by uświadomić społeczeństwo w kwestii żywienia. On i Gimper zaoferowali swoją wiedzę i zdradzili, co zrobić, by zachować zdrowie oraz młodość.

Po swoich wywodach na temat zdrowego żywienia, Tomasz “Gimper” Działowy i Krzysztof Ibisz zasiedli do wspólnego biesiadowania. Obaj groteskowo przedstawili coroczne dylematy społeczeństwa. Ono zaś zawsze przed Sylwestrem tworzy wyimaginowaną, dość długą listę noworocznych postanowień. Te zazwyczaj nie wchodzą jednak w życie lub zapał mija po pierwszym miesiącu i to u tych najambitniejszych, reszta odpuszcza już po tygodniu.

Jak radzi Ibisz: zero glutenu, racjonalne żywienie, pięć posiłków dziennie, mało tłuszczu i zero cukru. To ma zapewnić wieczne życie i wieczną młodość. Jednak, jak sugeruje dalsza część filmu, zamiast planować i odmawiać sobie przyjemności, warto zaszaleć i oddać się przyjemnościom. Co sprawiło największą radość Ibiszowi i Działowemu – zobaczcie na video poniżej. Naprawdę warto!