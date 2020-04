Grażyna Wolszczak odpowiada na zarzuty Tomasza Karolaka!

Aktorka postanowiła zabrać głos w sprawie oskarżeń. Chodzi o jej plany przejęcia Teatru IMKA. Twierdzi, że dostała propozycję dalszego prowadzenia tego miejsca od ZHP.

Nie trzeba było długo czekać aż Grażyna Wolszczak zabierze głos w tej sprawie. Ostatnio Teatr IMKA, pod kierownictwem Tomasza Karolaka, wydał oświadczenie o próbie przejęcia miejsca przez aktorkę. W tekście nie brakowało nieprzyjemnych komentarzy w kierunku Wolszczak.

„Grażyna Wolszczak goszcząc na naszej scenie, znała problemy z jakimi się borykaliśmy, ale też plany jubileuszowe na jesień, miała wiedzę o przyznaniu Imce dotacji, co w żaden sposób nie przeszkodziło jej za naszymi plecami realizować, bez poczucia przyzwoitości, własne cele, sprowadzające się do wrogiego przejęcia naszej sceny.”

Grażyna Wolszczak odpowiada

W rozmowie z pomponikem wyjaśniła, że to administrator budynku, którym jest Związek Harcerstwa Polskiego, sam zaproponował jej przestrzeń po teatrze.

„Z dniem ‪30 czerwca 2020‬ roku wygasa umowa najmu między Związkiem Harcerstwa Polskiego a Teatrem IMKA mieszczącym się przy ‪ul. Marii Konopnickiej 6‬ w Warszawie. ZHP podjął decyzję o pozostawieniu tej przestrzeni dla działalności teatralnej i zaproponował Fundacji Garnizon Sztuki dalsze prowadzenie tego miejsca. Fundacja, jako zewnętrzny producent, od kilku lat prowadzi swoją działalność w Teatrze Imka, którą wynajmuje na zasadach komercyjnych” – czytamy. Wolszczak zapewnia też, że planuje utrzymać, bez większych zmian, dotychczasową formę działania teatru. Z naciskiem na repertuar. „Zamierzamy honorować wszystkie zobowiązania Teatru Imka wobec innych zewnętrznych producentów dotyczące ustalonego repertuaru na jesień 2020 roku, repertuar ten pozostaje bez zmian” – mówi Grażyna Wolszczak.

Co na to Tomasz Karolak?

Trochę gryzie się to z jego wcześniejszym stanowiskiem jakoby ZHP miało nie dopuścić do odstąpienia budynku. Wygląda na to, że wszystko zostało zaplanowane za jego plecami. Może skłoni to aktora do osobistego komentarza.