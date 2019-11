Grzegorz Krychowiak z Celią na pozycji nr 61! Gorące zdjęcie wywołało w sieci lawinę dyskusji [FOTO]

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat opublikowali na Instagramie zdjęcie, które wywołało wśród internautów gorącą dyskusję. Gwiazdor polskiej reprezentacji został uznany za bezdomnego, a jego dziewczyna jak zwykle z resztą wyglądała kapitalnie!

Krychowiak jest jedną z głównych postaci w polskiej reprezentacji. Kibice pamiętają go przede wszystkim z doskonałej postawy na Euro 2016. W piłce klubowej też święcił spore sukcesy. Jego gwiazda rozbłysła w Sevilli, skąd poszedł do Paris Saint Germain.

Szybko okazało się, że stolica Francji to dla zafascynowanego modą piłkarza jednak za wysokie progi. Po przesiedzianym na ławce sezonie, “Krycha” poszedł na wypożyczenie do West Bromwich Albion. Ostatecznie polski pomocnik odnalazł swoje miejsce w Moskwie. W barwach Lokomotiwu radzi sobie doskonale. W tym sezonie w 21 meczach, aż 9 razy pokonywał bramkarzy rywali, zaliczył przy tym 3 asysty.

“Krycha” nie ukrywa, że piłka nie jest jego całym światem. Zawodnik żywo interesuje się modą. Jest znany z doskonale skrojonych garniturów, ale też momentami ze zbyt ekstrawaganckiego ubioru. Największą miłością w jego życiu jest jednak Celia. Grzegorz często chwali się dziewczyną w mediach społecznościowych, gdzie publikuje ich wspólne zdjęcia.

Ostatnia z zamieszczonych na Instagramie fotografii zrobiła prawdziwą furorę. Para pozuje w podziemnym parkingu, przy miejscu oznaczonym nr 61. Komentarze były różne. Większość doceniła zjawiskową urodę Celii, ale Grzegorzowi dostało się za długie włosy i brodę. Część internautów uważa, że piłkarz wygląda jak bezdomny. Ale są oczywiście i tacy co go bronią. “Stary, najważniejsze to mieć swój styl. Popieram” – napisał jeden z “adwokatów” Krychowiaka.

Zobaczcie sami: