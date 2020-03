Gwiazda Gogglebox schudła 170 kilogramów! Niewiarygodna przemiana Mateusza Borkowskiego

Mateusz Borkowski, znany jako Big Boy, jest uczestnikiem programu “Gogglebox. Przed telewizorem” na antenie TTV. Celebryta miał poważne problemy z nadwagą, ważył ponad 240 kilogramów. Teraz Borkowski rzucił dwie trzecie swojej masy i opowiedział o walce ze zbędnymi kilogramami w programie “Wstajesz i weekend”.

– Nie mogłem wyrzucić śmieci, a śmietnik był mniej więcej 80 metrów od mojego domu. Sapałem jak parowóz. Miałem problemy z wejściem po trzech schodach. To już nie było życie. To była wegetacja – wspominał celebryta w programie “Wstajesz i weekend” na antenie TVN24.

W końcu Big Boy zdecydował się na wizytę u lekarza. To spotkanie stało się jego największą motywacją, gdy usłyszał, że może umrzeć.

– Powiedział, że za trzy lata będzie mi można zanieść kwiatki na grób. I będę brał torbę leków, o ile dożyje – powiedział Mateusz.

Borkowski też podkreślił że praca nad sobą nie jest trudna.

– Trzeba sobie uświadomić jedną podstawowa rzecz, że to jest praca do końca życia. To nie jest żadna walka, tylko to jest po prostu życie. Jeśli chcesz się żyć, to trzeba o siebie dbać – twierdzi Mateusz.

Teraz gwiazdor TTV pozbył się aż 167 zbędnych kilogramów. Mówi, że urodził się po raz drugi.