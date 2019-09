Jak mieszka Zenek Martyniuk? Blichtr i luksus aż biją po oczach! [FOTO]

Zenek Martyniuk to niekwestionowany król disco polo. Od lat chroni swoją prywatność i jest dość enigmatyczną postacią polskiego show-biznesu. Udało się go jednak przekonać, żeby uchylił rąbka tajemnicy i pokazał, jak mieszka.

Zenek Martyniuk, wraz z żoną, zamieszkuje w jednej z dzielnic Białegostoku. Okazuje się, że luksus i splendor emanują z wnętrza domu. I choć fasada nie jest wystawna, to wnętrze naprawdę robi wrażenie.

– Swojskie klimaty. Bardzo spokojniutko, fajnie się tu mieszka – opowiadał Martyniuk w reportażu.

Muzyk dał się namówić i zaprosił reportera “Pytania na Śniadanie” do swoich czterech kątów. W domu Zenka królują złoto i srebro oraz futrzane dodatki. Wokalista lubuje się w przepychu. Fani są zachwyceni, a małżeństwo Martyniuków nieco zawstydzone całą sytuacją. Przypomnijmy, że król disco polo zarabia do 7,5 mln rocznie, co pozwala naprawdę na duże wydatki.

– Często siadamy sobie przy kominku, gram sobie, komponuję, przygrywam. Nie wyobrażam sobie, żeby w domu nie było kominka – dodał Martyniuk.

Warto przypomnieć, że Zenek Martyniuk jest na scenie od 30 lat i nie zamierza z niej zejść. Jego zespół “Akcent” nadal bije rekordy popularności, a hity są wszystkim znane i lubiane. Miliony fanów śpiewają m.in. utwór “Przez twe oczy zielone”.