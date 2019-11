Jak on mógł? Były poseł PO porównał Kidawę-Błońską do… prostytutki?

To nie mieści się w głowie! Małgorzata Kidawa-Błońska została prze głupotę ale jednak porównana do prostytutki. Słynny amerykański aktor Richard Gere odwiedził nasz polski Sejm. Spotkał się tam między innymi właśnie z wicemarszałek Kidawą-Błońską, zrobiono im nawet zdjęcie. Wtedy do akcji wpadł były poseł PO – Piotr Misiło…

Richarda Gere to hollywoodzka gwiazda, która sławę zdobyła poprzez film “Pretty Woman”. Gdzie grał rolę bogatego biznesmena Edwarda z filmu z Julia Roberts. Tam popularna aktorka grał prostytutkę.

Błyskotliwy Misiło, komentując spotkanie aktora z polską polityk postanowił nawiązać do tego filmu. Zrobił to jednak tak niezręcznie, że internauci są zażenowani tym komentarzem.

Były poseł podpisał wspólne zdjęcie Kidawy i Gere’a … „Pretty Woman”.

W sieci natychmiast pojawiły się komentarze, że znany z licznych wpadek były poseł PO porównał wicemarszałek do prostytutki.

– Żeby swoją koleżankę od prostytutek wyzywać. Oj Piotruś… – napisał jeden z internautów.

– Pisze Panu ileś ludzi, że źle Pan zrobił a Pan brnie. Jakoś mnie nie dziwi, że wyborcy Panu podziękowali w ostatnich wyborach – dodaje drugi.

Nawet Tomasz Lis odpowiedział byłemu posłowi.

Proponuje pomyśleć przed pisaniem. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) 18 listopada 2019

Robi Pan krzywdę Małgorzacie Kidawie-Błońskiej tym porównaniem, ale pewnie nie zdaje Pan sobie z tego sprawy… — Michał Adamczyk (@MiAdamczyk) 18 listopada 2019

A co na to “mistrz” intelektu Piotra Misiło? Zamiast przeprosić za swoją niefotuną wypowiedź dalej brną w swoją głupotę.

– Pani jest ograniczona szaleńczo. Smutne to bardzo, że tylko takie skojarzenie przychodzi Pani na myśl. Żenujące – odpisał jednej z użytkowniczek Twittera. – Próba przypisania mi porównania Pani Marszałek do profesji bohaterki filmu, jest podłą i żenującą nadinterpretacją. Po prostu – stwierdził w odpowiedzi na inny komentarz.

Pani jest ograniczona szaleńczo @katarynaaa smutne to bardzo, że tylko takie skojarzenie przychodzi Pani na myśl. Żenujące. — Piotr Misilo 🇵🇱🇪🇺 (@Piotr_Misilo) 18 listopada 2019

Dobrze, że Pan Misilo nie jest już posłem bo z takim ilorazem inteligencji i taktu, mógłby tylko zaszkodzić.

Źródło: Twitter