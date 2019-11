Jakimowicz nie wytrzymał w studiu Polsatu. Doszło do awantury! “Nie jestem ofiarą! Śmieje się z Takich jak Ty!” [VIDEO]

Jarek Jakimowicz będąc gościem w “Skandalistach” zażądał wyproszenia ze studia lewicowego aktywisty Piotra Szumlewicza. Poszło o hejt na aktora za uściśniecia dłoni Antoniego Macierewicza. Aktor powiedział, że: śmieje się z Takich jak Ty!

Przypomnijmy, że w jednym z odcinków programu “Jedziemy” na TVP Info Jarosław Jakimowicz zasiadł w studiu obok Antoniego Macierewicza. W pewnym momencie aktor podszedł do Macierewicza i podziękował mu za “pracę dla wolnej Polski”.

W programie “Skandaliści”, Agnieszka Gozdyra zapytała aktora czy znów zrobiłby to samo. Aktor przyznał, że gdyby tylko miał okazję drugi raz podziękować politykowi, lepiej by się do tego przygotował:

– Wiecie dlaczego popełniłem błąd? Bo gdybym miał zrobić to jeszcze raz to przygotowałbym laurkę dla Macierewicza. Napisałbym piosenkę dla niego i pocałowałbym go w rękę – powiedział.

Aktor w programie powiedział, też, że po tym incydencie spotkał go niesamowity hejt, który go spotkał z tego powodu:

– Dostałem półtora tysiąca informacji z obrzydliwymi z hejtem i obrzydliwymi informacjami – przyznał aktor.

W pewnym momencie programu Jakimowicz wdał się w kłótnię z lewicowym aktywistą Piotrem Szumlewiczem. Lewicowy polityk zarzucił aktorowi “robienie z siebie ofiary”:

– Zachowuje się pan konformistycznie. Przyszła władza autorytarna i teraz robi pan z siebie ofiarę – mówił z widowni.

Te słowa mocno wkurzyły aktora.

– Człowieku spójrz na mnie. Czy widzisz tu ofiarę? Stań przed lustrem. Nie będę rozmawiać z pozycji ofiary, bo nie jestem ofiarą. Ty jesteś ofiarą. Przychodzę tu z uśmiechem na ustach i śmieję się z takich jak ty! – krzyczał do oponenta.

Jarek Jakimowicz orze 🚜🚜🚜 lewaka Szumlewicza w programie @AGozdyra w Polsacie u Zygmunta pięciu nazwisk “TW Zeg”

Brawo! Szacun 👊😊 pic.twitter.com/Fy0qS8RBoy — Pani Renatka 🚜🇵🇱👨‍👩‍👧‍👦✝ (@nieugieta) November 16, 2019

Źródło: Polsat News