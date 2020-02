Jan Nowicki wybudował grobowiec. “Powoli trzeba się zbierać z tego świata”

Jan Nowicki wybudował grobowiec. Aktor w listopadzie skończył 80 lat, co też skłoniło go to pewnych refleksji.

Jan Nowicki wybudował grobowiec w miejscowości Kowal w województwie kujawsko-pomorskim. To okazały grób dla całej rodziny zlokalizowany obok kaplicy przy głównym wejściu.

– Wybudowałem grób dla całej rodziny z napisem “Rodzina Nowickich”. Człowiek powinien wiedzieć, gdzie będzie miejsce jego wiecznego spoczynku. I ja wiem. To wiele porządkuje w głowie. Uspokaja – tłumaczy.

Aktor zdradził również, że niekiedy zdarza mu się przesiadywać przy grobowcu.

– Czasami uciekam na ten cmentarz po to, by się za mocno nie zasiedzieć w życiu. No i uzmysłowiłem sobie, że jest to miejsce piękne, gdzie króluje milczenie, a milczenie w moim wieku jest ważne, potrzebne, kojące – kto wie, czy nie najważniejsze. To jest ucieczka od hałasu życia, głupoty, zmęczenia zgiełkiem i innymi ludźmi – wyznaje Nowicki.

To jednak nie wszystko, albowiem Nowicki zabrał się za porządkowanie swoich spraw.

– Powoli trzeba się zbierać z tego świata, mając jednak na uwadze to, co powinien w tej sytuacji zrobić każdy mężczyzna – posprzątać po sobie. Trzeba coś zrobić z książkami, pomyśleć, komu który obraz dać, żeby trafił we właściwe ręce. Przecież nie wezmę tego do grobu! – zdradza.

Nowicki wyjawił jednak, że ma jeszcze w planach pewną przyjemność.

– Dobrze jest coś sprzedać, żeby móc jeszcze przegrać w karty w Monte Carlo. Po raz ostatni coś przeżyć – to też jest sprzątanie po sobie. I tyle! – mówi dla “Twojego Stylu”.