Jarek “Jaruś” Mergner poważnie chory! Gwiazdor “Chłopaków do wzięcia” przeżywa prawdziwy dramat

Jarek Mergner znany szerokiej publiczności jako Jaruś z “Chłopaków do wzięcia” przeżywa swój osobisty dramat. Nie od dziś wiadomo, że młody mężczyzna nie potrafi znaleźć sobie drugiej połówki, zapewne jednym z powodów jest jego nieuleczana choroba.

Wszystko wskazuje na to, że “kawaler do wzięcia” cierpi na Alkoholowy Zespół Płodowy – FAS. Jest to choroba, która jest następstwem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Nie jest żadną tajemnicą, że winna w tej sytuacji jest matka Jarusia, czyli pani Aniela. Choć kobieta zaskarbiła sobie sympatię widzów, to ma jednak poważne problemy z alkoholem. W trakcie trwania ciąży nie odstawiła napojów wyskokowych, co spowodowało chorobę.

Wspomniany FAS, na który cierpieć ma Jaruś charakteryzuje się objawami w sferze fizycznej jak i psychicznej. Wspomnieć można m.in. trudności z poczuciem własnego ciała w przestrzeni, zrozumieniem kierunków, nieprawidłowe odczucia wzrokowe, dotykowe, słuchowe, smakowe, węchowe. Zaburzenia uwagi, słaba kontrola impulsów, problemy z pamięcią operacyjną, słabe zdolności adaptacyjne. Trudności z uczeniem się, gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji, tworzeniem skojarzeń, przypominaniem informacji, zapominanie.

Psycholodzy podkreślają również zaburzenia w kontaktach z otoczeniem. Osoby, które cierpią na FAS nie potrafią przywiązywać się do osób w swoim otoczeniu. Wszystkie traktują jednakowo i nie podchodzą w sposób emocjonalny.