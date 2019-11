Jennifer Lopez nic nie robi sobie ze swojego wieku. Ostatnią sesją zdjęciową rozgrzała fanów do granic możliwości [FOTO]

Ma 50 lat, a cały czas rozgrzewa fanów do granic możliwości! Jennifer Lopez po raz kolejny udowodniła, że mimo co by nie było słusznego już wieku, pozostaje kosmicznie seksowna. Jej ostatnia sesja dla amerykańskiego magazynu “GQ” oszałamia.

Lopez w tym roku skończyła 50 lat, ale nic sobie z tego nie robi. Piosenkarka pozostaje w czołówce rankingów najseksowniejszych gwiazd. Wokalistka ma pełną świadomość jakie robi wrażenie i wykorzystuje to w trakcie publicznych wyjść czy sesji zdjęciowych. Nie inaczej było podczas spotkania z magazynem “GQ”.

Można powiedzieć, że Lopez przeżywa drugą młodość. Latem tego roku ruszyła w pierwszą od siedmiu lat światową trasę koncertową, a jeszcze wcześniej zagrała w filmie “Hustlers”. Teraz piosenkarka przypomniała o sobie seksowną sesją.