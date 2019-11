Joanna Liszowska przeszła kolejną metamorfozę! Zobaczcie jak wyglądała na gali [FOTO]

Joanna Liszowska podczas poniedziałkowej Gali Kobiecej i Męskiej Marki Roku odebrała nagrodę za Osobowość Roku 2019. Co więcej, zaprezentowała się znajomym w branży w kompletnie nowym wydaniu!

Ostatnio Liszowska pochwaliła się na Instagramie swoją metamorfozą. Jak się okazało, była to tylko chwilowa zmiana do nowej produkcji telewizyjnej. Szybko jednak okazało się, że Asi spodobał się nowy look i postanowiła pozostać przy nowej fryzurze!

Postawiła na wyrazisty blond i radykalne cięcie z grzywką. Na jej Instagramie pojawiło się kolejne zdjęcie, na którym aktorka pozuje z Ewą Wachowicz. Fani szybko zauważyli, że obie panie wyglądają jak siostry, a wszystko za sprawą włosów! Musimy przyznać, że obydwie wyglądają świetnie!