Julia Wieniawa oburzona na swoich fanów! “Robicie ze mnie kretynkę”

Julia Wieniawa nie podejmuje studiów, ponieważ boi się stracić swoich fanów – takie zdania pojawiły się wczoraj w portalach plotkarskich po tym, jak wcześniej poinformowano, iż młoda aktorka chciałaby edukować się w akademii teatralnej. Jak się okazuje, media bardzo mocno przekręcają fakty.

Plotki przedstawiane w popularnych serwisach bardzo mocno wzburzyły, a wręcz rozwścieczyły młodą aktorkę. Poruszenie sięgnęło tego stopnia, iż celebrytka zdecydowała się na oficjalny komentarz, czego stara się mocno unikać.

Co to za bzdura? Przestańcie pisać o rzeczach, o których nawet nie wiedziałam. Robicie ze mnie pustą kretynkę takimi nagłówkami. To mnie naprawdę boli. Może zanim coś napiszecie, to zapytajcie u źródła, czyli u mnie, jaka jest prawda? – napisała zdenerwowana Wieniawa na swoim InstaStories.

Oczywiście, sama Julia podkreśla, że jej marzeniem jest edukacja w szkole aktorskiej, jednak nie może podjąć nauki ze względu na obowiązki. Młoda aktorka jest obecnie bardzo popularna i w zasadzie każdy reżyser filmowy czy serialowy widzi ją w swojej obsadzie.

Do tego dochodzą jeszcze kontrakty reklamowe oraz udział w płatnych imprezach, czy też pokazach. Wszystko to praca, której nie można się “od tak” pozbyć, ponieważ kontrakty najczęściej trwają od kilku do kilkunastu miesięcy.

