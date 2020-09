Julia Wieniawa szczerze o rodzinie: “Dzieci z rozbitych małżeństw nie mają lekko”

Julia Wieniawa rzadko mówi o swojej rodzinie. Tym razem zrobiła wyjątek. Po ostatnim odcinku “Tańca z Gwiazdami” aktorka po raz pierwszy postanowiła wypowiedzieć się na temat rozwodu swoich rodziców.

Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek młodego pokolenia. Swoją karierę zaczęła od roli Pauli w serialu “Rodzinka.pl” i od tamtej pory nie schodzi z ekranu. Celebrytka też wzięła udział w nowej edycji “Tańca z Gwiazdami”, gdzie walczy o kryształową kulę w parze ze Stefano Terrazzino.

Mimo to, że celebrytka jest aktywna w social media, gdzie chwali się m.in. prywatnymi zdjęciami, o swojej rodzinie mówi niechętnie. Po emisji ostatniego odcinka “Tańca z Gwiazdami” aktorka po raz pierwszy zabrała głos w sprawie rozstania rodziców.

Generalnie dzieci z rozbitych małżeństw chyba nie mają za lekko. Szczególnie, jak byłam mała, to nie było łatwe jeździć od mamy do taty, od taty do mamy, ale teraz doceniam te dwa światy, bo to są dwa zupełnie inne światy. Mimo dwóch domów, mimo rozbitej rodziny, jestem ogromną szczęściarą – powiedziała w rozmowie z “Wirtualną Polską”.