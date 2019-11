Kinga Rusin złożyła życzenia urodzinowe Poli i zdradziła znaczenie imienia córki. Ale nie obyło się bez… Konstytucji [FOTO]

View this post on Instagram

Moja mała Polcia kończy dziś… 23 lata❤️❤️❤️!!! Jestem z niej taka dumna! Mądra, piękna, wrażliwa i do tego aktywistka, której nie jest wszystko jedno🙏🏻. Zbieżność „Pola” z „Poland” była zamierzona – i jak tu nie wierzyć, że imiona determinują nasze działania. Pola, życzę Ci żebyś żyła w pięknej Polsce, otwartej, tolerancyjnej, uśmiechniętej, gdzie równość, wolność i braterstwo to nie puste hasła, gdzie nie łamie się Konstytucji, nie gardzi się ludźmi, przestrzega praw zwierząt i nie niszczy przyrody. STO LAT!