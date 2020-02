Koledzy szczerze o Zenku Martyniuku. Co o nim myślą inni muzycy disco polo?

Co mówią koledzy o Zenku Martyniuku? Otóż nie są to najmilsze słowa, szczególnie ze strony Sławomira Świerzyńskiego. Chodzi przede wszystkim o powstanie nazwy “disco polo”.

Koledzy o Zenku Martyniuku nie mają najlepszego zdania. Przede wszystkim chodzi o to, że muzyk ten przypisuje sobie wymyślenie nazwy “disco polo”.

W latach 80. tego rodzaju muzykę nazywano “chodnikową”. Nie było to zbyt eleganckie określenie, stąd też niektórzy próbowali wymyślić coś nowego.

– Do Polski miał przyjechać Roberto Zanetti, czyli słynny Savage. Na plakatach tytułowano go “Savage – król italo disco”. Pomyślałem, że głupio będzie to wyglądało obok muzyki chodnikowej i postanowiłem coś z tym zrobić. Polo disco brzmiało dziwnie, ale disco polo już było do przyjęcia – napisał w swojej biografii Martyniuk.

Słowa te nie spodobały się jednak Sławomirowi Świerzyńskiemu z zespołu Bayer Full.

– To kłamstwo, że Zenek wymyślił nazwę disco polo. Jak ja słyszę, że on mówi takie pierdoły… – piekli się muzyk.

Skąd zatem wzięła się nazwa? Świerzyński przedstawia swoją wersję wydarzeń.

– Nazwę stworzył lider zespołu Centrum Witold Waliński z Karolem Majewskim i Sławomirem Skrętą. Byłem świadkiem tych rozmów w Blue Starze. Dywagowali, co zrobić, żeby nie kojarzono tej muzyki z chodnikiem i wtedy Witek zaproponował disco polo. To nie żadna tajemnica. Wystarczy zapytać starsze zespoły jak Fanatic, Ex Problem, czy Top One, które tworzyły ten nurt – opowiada muzyk.

Jego wersję wydarzeń potwierdza Witold Waliński znany jako DJ Wituś.

– Mit, że Zenek to wymyślił, krąży od kiedy zaczęto go lansować na króla disco polo. Martyniuk uzurpuje sobie prawo do wymyślenia nazwy, co jest oczywiście nieprawdą – mówi.

A Wy, w którą wersję wierzycie?