Kolejny aktor oczadzony lewacką ideologią? Arni z “13 posterunku” chce być obrońcą LGBT

Co się stało z Arnim?! – takie pytanie mogą zadać sobie widzowie, którzy pamiętają Piotra Zelta z czasów m.in. “13 posterunku”. Jak się okazuje, aktor postanowił stać się czołowym obrońcą osób LGBT i wszystkich “uciśnionych” przez polskie społeczeństwo.

– Polska stała się wyspą, ale nie jest zieloną wyspą dobrobytu, tylko wyspą nietolerancji i zaczyna być pokazywana palcem w Europie jako przykład kraju skrajnie ksenofobicznego, homofobicznego, z narastającym nacjonalizmem – mówi Piotr Zelt w rozmowie z agencją Newseria.

Jak stwierdza Zelt, “oczy otworzyły mu się” na ten problem poprzez grę w spektaklu “Czarno to widzę”. Właśnie tam zauważył jak szybko mają rosnąć przejawy nietolerancji, ksenofobii i oczywiście nacjonalizmu. Najgorszą reakcją widza,zdaniem Piotra Zelta, jest obojętność wobec obejrzanego spektaklu, filmu czy wystawy bądź przeczytanej książki.

– Jeżeli coś może oburzać, coś może siać ferment, to dobrze, niech tak się dzieje, niech będzie kontrowersyjne, byle nie było letnie, obojętne. Mam nadzieję, że namiesza, mam nadzieję, że pobudzi do refleksji, ale także do uśmiechu, bo jest to jednak w konwencji komediowej – mówi aktor.

Piotr Zelt twierdzi, że przy każdym filmie lub spektaklu teatralnym stara się samodzielnie budować graną przez siebie postać i nie wzorować się na innych aktorach i ich kreacjach. Nie ukrywa jednak, że od kiedy przeczytał tekst „Czarno to widzę” autorstwa Marcina Szczygielskiego, myśli o filmie „Świat według Garpa” z 1982 roku i postaci Roberta Muldoona granej przez Johna Lithgowa.

– Lithgow zagrał postać byłego futbolisty amerykańskiego, który zmienia płeć i tam jest w takim ośrodku prowadzonym przez matkę Garpa, którą gra Glenn Close, tego syna grał świętej pamięci Robin Williams. I gdzieś mi tak chodzi po głowie ten John Lithgow, gdzieś on mi się nasuwa przez skojarzenia – zakończył.