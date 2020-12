Kontrowersyjna gwiazda wyszła na wolność! “Była skazana na 10 lat więzienia”

19-letnia Fatemeh Khishvand wyszła z więzienia. Irańskie władze uwolniły instagramerkę pod naciskiem mediów.

19-letnia Fatemeh Khishvand, publikująca na Instagramie jako Sahar Tabar, została skazana na 10 lat więzienia. Sąd uznał, że publikująca swoje przerobione zdjęcia na Instagramie dziewczyna, publicznie promuje m.in. „deprawacje”.

Khishvand inspirowała się filmem Tima Burtona „Gnijąca panna młoda”. Dzięki makijażowi oraz pomocy programów graficznych na zdjęciach wyglądała jak bohaterka filmu Burtona.

Teraz nastolatka nieoczekiwania wyszła na wolność i udzieliła wywiadu. „Dziś irańska nastolatka, która publikowała w Internecie mocno zniekształcone zdjęcia siebie i była skazana na 10 lat więzienia, została uwolniona po ogromnej presji mediów” – poinformowała reporterka Masih Alinejad.

Konto dziewczyny na Instagramie pozostaje zamknięte. Iranka obiecała, że nie zainstaluje już Instagrama w telefonie.

Według plotek 19-latka przeszła 50 operacji plastycznych i mocno schudła, by upodobnić się do Angeliny Jolie. Iranka zaprzeczyła temu i wyznała, że do stworzenia zdjęć używała makeupu i Photoshopa.

Przeszła jedynie korektę nosa, liposukcję i powiększyła sobie usta.

– To, co widzieliście na Instagramie, to efekty komputerowe. Internet był najprostszym sposobem (na osiągnięcie sławy – red.). To było o wiele łatwiejsze niż zostać aktorem – powiedziała w czasie wywiadu po wyjściu na wolność.

Khishvand oskarżono m.in. o „bluźnierstwo, podżeganie do przemocy, nielegalne nabywanie własności, łamanie krajowego kodeksu ubioru i szerzenie zepsucia wśród młodzieży”. Zatrzymanie 19-latki miało być odpowiedzią na skargi ludzi oburzonych jej zdjęciami na Instagramie.

Chirurgia plastyczna jest niezwykle popularna w Iranie. Kraj ma najwyższy wskaźnik operacji nosa na świecie.

Za modny uznaje się zadarty nos lub noszenie bandaża. Podoba się to nawet konserwatystom.

