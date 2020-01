Królikowski śmiertelnie chory? Wstrząsające wyznanie aktora

Od momentu, gdy trafił do szpitala media stale informują o jego stanie zdrowia i zastanawiają się, na co choruje Paweł Królikowski. Okazuje się, że popularny aktor, w jednym z wywiadów, sam zdradził co mu dolega. Niestety, problemy są bardzo poważne.

Ludzie, których dotyka choroba onkologiczna, oni jedyni wiedzą, jak to jest i co ja teraz czuję. To nigdy się nie kończy, zawsze będziemy zagrożeni, dotknięci najcięższą chorobą. To są bardzo poważne sprawy. Nie chcę o tym więcej mówić. Życzę wszystkim tym, których dotyka taka choroba, żeby przyszedł taki moment, żeby przeżyli tę chorobę i zyskali znowu zdrowie – mówił Paweł Królikowski w rozmowie z Fakt.

Łatwo zatem wywnioskować, że aktor m.in. serialowego hitu “Ranczo” choruje na nowotwór i to właśnie on mógł spowodować nagłe pogorszenie stanu zdrowia. Na ten moment informacje te nie są jednak potwierdzone, a informacje które spływają do mediów to w większości plotki.

Przypomnijmy, aktor trafił do szpitala przed Świętami Bożego Narodzenia. Wiadomo, że jego stan bardzo zaniepokoił małżonkę i to ona wysłała go na leczenie. Od tej pory nie ma jednak żadnych oficjalnych informacji, jak przebiega hospitalizacja.