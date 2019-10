Królowa Elżbieta nie będzie zachwycona! Meghan Markle znowu ma konto na Instagramie? [VIDEO]

View this post on Instagram

#Meghanmarkle tries on an #instagram face filter designed by @will.hurt , @nix_indamix , and @maxwellmutanda. Great job!!! Our #Duchess looks beautiful ♥️ ••• #sussex #meghan #harry #meghanandharry #sussexroyalwatch #princessmeghan #princeharry #kensingtonpalace #masterarchie #duchessmeghan #windsorcastle #archiemountbattenwindsor #meghanmarkle #royal #dukeandduchessofsussex #teammeghanmarkle #archie #archieharrison #teamsussex #duchessofsussex #dukeofsussex #meghanmarkleeffect