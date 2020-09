“Królowe życia”: To nie Dagmara Kaźmierska miała zostać gwiazdą! Będziecie zaskoczeni!

Dagmara Kaźmierska zdradza kulisy “Królowych życia”. Okazuje się, że to nie ona miała zostać gwiazdą telewizji.

Dagmara Kaźmierska zdecydowanie jest jedną z najbarwniejszych uczestniczek programu “Królowe życia”. Widzowie show pokochali ją za poczucie humoru, szczerość i otwartość. Celebrytka mieszkająca w Kłodzku występuje w show wraz z kolegą Jackiem i synem Conanem.

Jak się okazało, to nie Dagmara miała zostać gwiazdą tylko … jej syn! Podczas rozmowy z “Faktem” celebrytka zdradziła, że Conan marzył bowiem o tym, by zostać aktorem.

Mój syn chciał zostać aktorem. Poszłam z nim na casting, a tam okazało się, że wzięli mnie, a nie jego – powiedziała.

Kaźmierska też wyjawiła, że hitowe show na TTV pojawiło się właśnie dzięki niej!

Szybko zaprzyjaźniliśmy się z reżyserem Piotrem Wąsińskim, poznałam jego rodzinę. On stwierdził, że skoro jestem taka szalona, to zrobi ze mną serial. Ja mówię: „Piotruś, czy ludzie będą chcieli taką staruchę oglądać i słuchać głupot?”. A on na to, że tak. Więc powiedziałam, że trzeba jeszcze kogoś dobrać, bo nie każdy mnie polubi, musimy mieć innych bohaterów. I tak zaczęliśmy robić “Królowe” – wspomina Dagmara.