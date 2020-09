Najskuteczniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski, w swojej YouTub-owej audycji, zaszokował swoich fanów. Odpowiadając na pytanie Internautki stwierdził on: – Gdybym był młodym człowiekiem wyjechałbym z Polski. Czemu tak uważa? Okazuje się, że ma bardzo wolnościowe powody.

Krzysztof Jackowski to najsłynniejszy polski jasnowidz. Jest on odpowiedzialny, za odkrycie dziesiątek ludzkich zwłok, co ma potwierdzenie w policyjnych raportach. Teraz często prowadzi audycje na żywo na YouTube, gdzie często odpowiada na pytania internautów.

Gdy padło pytanie od internautki Krystyny: Czy warto wracać do Polski, jasnowidz swoja wypowiedzią zdziwił nie jednego internautę.

Krystyno, gdybym był młodym człowiekiem wyjechałbym z Polski. Wyjechałbym dlatego, że w tym kraju nie podoba mi się wiele rzeczy. Traktowanie obywatela, i nie podoba mi się to, co jest cały czas od 30 lat. Jak komuna upadła, doszło do rozpasania biurokratycznego, mówię tu dokładnie o ZUS-ach,urzędach skarbowych i innych panach czy paniach z biur. I to się nie zmieni bo to im weszło w krew – mówi załamany jasnowidz z Człuchowa.

Braku szacunku w sensie przygotowania do leczenia ludzi w kraju, służba zdrowia zawsze leży na łopatkach i będzie leżała. A też nie podoba mi się w tym kraju, że ludzie, którzy się zagarną do polityki, czy to jest polityka małomiasteczkowa, czy jest to polityka na skalę krajową, to ci ludzie żyją, ci ludzie są aktywni, ci ludzie się realizują. Cała reszta to szara masa, która musi się podporządkować coraz dziwniejszym przepisom – dodaje.