Kuba Wojewódzki odchodzi z show-biznesu? Ma inne zajęcie [VIDEO]

View this post on Instagram

Pierwszy weekend muzyczny w NCZ WROCŁAW za nami . Tak było dzisiaj w nocy. Juz w przyszłym tygodniu tworzymy dobrze przemyślany grafik muzyki na żywo gdzie każdy znajdzie cos dla dla siebie. Dobra muzyka na żywo od wtorku do soboty okraszona doskonałą kuchnią od śniadań ma być największym atutem tego lokalu. Oczywiście nie wykluczając wyśmienitych drinków i koktajli wykonywanych przez świetnych barmanów posiadających umiejętności tworzenie autorskich koktajli dla każdego w zależności od potrzeby e danej chwili ….😎🥃🍾🍔🚀#kubawojewodzki #józefkrawczyk #wroclaw