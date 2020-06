Kuba Wojewódzki zakpił z Anny Muchy. Wspomniał też o Latkowskim

Kuba Wojewódzki skomentował nowy związek swojej byłej partnerki, Anny Muchy. Dziennikarza przy okazji zażartował z Sylwestra Latkowskiego.

Jakiś czas temu w mediach krążyły plotki, że Kuba Wojewódzki i Anna Mucha wróciły do siebie. Przypomnijmy, że kilka lat temu showman i aktorka byli razem, ale się rozstali. Sami zainteresowani chętnie podsycali doniesienia, publikując wspólne zdjęcia w sieci.

Jednak okazało się, że to tylko plotki. Ostatnio do mediów trafiły zdjęcia z nocnego spaceru Anny Muchy z tajemniczym mężczyzną. Para najpierw zjadła kolację w warszawskim lokalu, a następnie, trzymając się za ręce, udała się na spacer. Jak się okazało, nowy parter Ani to aktor Jakub Wons.

Podczas rozmowy z tygodnikiem “Polityka” Kuba postanowił skomentować związek swojej byłej. Przy okazji dziennikarza wspomniał Sylwestra Latkowskiego, autora filmu dokumentalnego “Nic się nie stało”.

Nowym partnerem Anny Muchy jest Jakub Wons, aktor, do niedawna partner aktorki Hanny Konarowskiej, która to z kolei dawno temu była partnerką byłego partnera Anny Muchy. Do godnego sfilmowania tego fenomenu może podejść tylko Sylwester Latkowski – zakpił.