Lara Gessler pokazuje stare zdjęcie z mamą. A Magda rozpływa się w zachwycie nad dziećmi! [FOTO]

Najbliższą sobotę spędzam w tym super składzie! 🥳 Ta różowa – ruda pani to moja Mama @magdagessler_official a ten typek z tyłu to mój, najlepszy na świecie Brat @tadeusz_muller ! Kto ma starsze rodzeństwo – szczególnie brata – to wie o czym mówię😋🤸🏼‍♀️🥰 Za jakąś chwilę pochwałę się Wam owocami naszego sobotniego spotkania. A tymczasem cichosza!☺️💕🤫 P.S. To żółte, to ja – gdyby się ktoś nie domyślił 🥳 #rodzina #family #lake #90s #mazury Fot. @piotrgessler ♥️♥️♥️