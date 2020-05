Latkowski uderza w Borysa Szyca: “Mało pamiętasz, ćpałeś, powiedz prawdę”

Borys, może czas nie tłumaczyć się, jak się tłumaczyłeś… – zaapelował Sylwester Latkowski, w trakcie dyskusji na temat filmu “Nic się nie stało”.

Twórca szokującego filmu dokumentalnego nie pozostawił suchej nitki na celebrytach, którzy jego zdaniem wiedzieli o całym procederze.

Borys, może czas nie tłumaczyć się, jak się tłumaczyłeś… że byłeś pijany wtedy, że ćpałeś, że mało pamiętasz. Chcę, żebyś po prostu powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś – mówił Latkowski na antenie TVP.

Jesteś dobrym aktorem, potrafisz grać […] czas może wreszcie doprowadzić do sytuacji takiej, żebyś po prostu powiedział prawdę. Mam tę samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn, które tam mignęły: opowiedzcie o tym, co się działo w Roofie. W miejscu do którego jak wchodziły inne osoby, to nie chciały się pokazać nigdy – dodał.