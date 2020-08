Lewandowscy będą mieli kolejne dziecko?! “Kto by pomyślał”

Anna Lewandowska ma wielki powód do radości! Guru fitness podzieliła się radosną nowiną na swoim InstaStory! Celebrytka nie posiada się ze szczęścia!

Anna Lewandowska w maju przywitała na świecie swoją drugą córeczkę. Tym samym w domu Lewandowskich już rządzą trzy kobiety. Teraz Anna i Robert mogą świętować kolejny mały sukces!

“Jak cudownie przespać noc. Kto by pomyślał, że to starsze dziecko wstaje wcześniej, a Laurka… śpi już całe noce… i to od kilku tygodni!”– napisała na InstaStory Anna.

Jak się okazuje, malutka Laura to istny aniołek. Czy za to starsza Klara daje popalić rodzicom? Cóż, w końcu na Instagramie Anny nie raz dało się zauważyć, że trzylatka to prawdziwy wulkan energii!

Czy myślicie, że z dwiema energicznymi pannami Lewandowscy zdecydują się na kolejne dziecko?