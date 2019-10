Maciej Musiał szczerze o swoim wykształceniu. “Praca na planie odbiła się na mojej wiedzy”

Maciej Musiał jest jednym z najbardziej znanych polskich aktorów młodego pokolenia. Rozpoczął on pracę na planie w wieku 12 lat. Dziś 24-letni gwiazdor wyznaje w rozmowie z “Faktem”, że kariera aktorska odbiła się na jego wiedzy.

– Dorastanie na planie “Rodzinki.pl” było wyjątkowym doświadczeniem, przez to jednak nie chodziłem do szkoły i trochę odbiło się to na mojej wiedzy. Ale teraz jestem bardzo żądny edukacji – wyznaje Musiał.

– Nawet przed moim pójściem do szkoły teatralnej zapisałem się na Uniwersytet Warszawski na filozofię, ale po roku musiałem zrezygnować. Wciąż jednak planuję skończyć kolejny kierunek studiów – dodaje młody aktor.

Maciej Musiał znany jest przede wszystkim z serialu “Rodzinka.pl” emitowanego przez Telewizję Polską, a także z produkcji TVN zatytułowanej “Pułapka”. Niedługo będzie go można zobaczyć w serialu “Wiedźmin”, którego producentem jest Netflix.