Magda Gessler boi się obowiązkowej szczepionki na koronawirusa. “Nie wiadomo, co w niej będzie”

Magda Gessler opowiedziała właśnie o swoim życiu podczas pandemii i zdradziła, że obawia się szczepionki na koronawirusa: “Słucham wszystkich teorii spiskowych na świecie”.

Z powodu pandemii koronawirusa Magda Gessler poddała się domowej kwarantannie.

“Szczerze tesknie za Lara … tesknie za pizza w pizzeri a wy ? Ale córeczka … aż boli ze nie mogę jej przytulić tu i teraz” – zdradziła na swoim instagramie.

Jak wiadomo, że naukowcy rozpoczęli pracę nad szczepionką na koronawirusa. Jednak wciąż nie wiadomo kiedy będzie dostępna. Do tego czasu będziemy musieli nosić maseczki ochronne.

Podczas rozmowy z “Plejadą” Magda wyznała, że ma wątpliwości co do szczepionki na groźnego wirusa.

Słucham wszystkich teorii spiskowych na świecie, gdzieś one mi się nie podobają. Gdzieś mi się wydają realne i tego się bardzo boję. Boję się tej szczepionki, w której nie wiadomo, co będzie. Przeraża mnie, bo już mówią, że będzie ona obowiązkowa i że będą restrykcje. To jest znak zapytania, który każdy sobie zadaje. Co oni planują i jaki plan mają na nas, jeśli w ogóle to, co się dzieje, jest jakimś planem na ludzkość, ale to pytanie, niestety, nie daje mi spać – wyznała.

Restauratorka też zastanawia się, czy będzie nas stać na szczepionkę dla wszystkich obywateli.

Nie stać nas na rękawiczki dla pielęgniarek, nie mamy zabezpieczonej służby zdrowia minimalnym materiałem, który chroniłby je przed koronawirusem. Jak możemy mówić o czymś tak drogim, jak szczepionka, skoro nas nie stać na to, aby dać bezpieczeństwo tym, którzy mają nas chronić przed tą chorobą? – stwierdziła.