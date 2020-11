Magda Gessler dopiero teraz poznała wnuczkę. Niestety nie mogła jej przytulić!

Lara Gessler i Piotr Szeląg niedawno po raz pierwszy zostali rodzicami. Okazało się, że Magda Gessler dopiero teraz poznała wnuczkę, jednak nie mogła jej nawet przytulić.

Zaledwie dwa tygodnie temu Lara Gessler i Piotr Szeląg powitali na świecie swoją córeczkę.

O tym szczęśliwi rodzice poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wszystko w świecie dzieje się możliwie najlepiej. Mamy Ją! – napisała Lara.

Ostatnio celebrytka gościła w “Dzień Dobry TVN”. Podczas rozmowy Lara opowiedziała o pierwszym spotkaniu Magdy Gessler z wnuczką. Niestety, babcia nie mogła przytulić Neny.

My na razie się izolujemy, ale mama już nie mogła wytrzymać, więc podjechała samochodem pod naszą klatkę, żebyśmy po prostu wynieśli małą, chociaż na chwilę i tak też się stało. Mimo to, że bez dotykania, bez całowania, to przynajmniej ją zobaczyła i mega też się wzruszyła tym. To jest wspaniałe. Myślę, że jest bardzo, bardzo szczęśliwa. Najgorsza strona tej sytuacji jest taka, że faktycznie nie można się spotykać z ludźmi. Normalnie byśmy mogli ją pokazać rodzinie – wyznała.