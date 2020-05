Magda Gessler przeciw obowiązkowym szczepieniom! Antyszczepionkowe poglądy gwiazdy “Kuchennych Rewolucji”

Ja zawsze miałam ogromny dystans do szczepień, bo to jest próba organizmu z czymś bardzo obcym – mówi Magda Gessler komentując temat ewentualnego, obowiązkowego sczepiania przeciwko koronawirusowi.

Okazuje się, że najpopularniejsza restauratorka w kraju, celebrytka i gwiazda TVN jest zdecydowaną przeciwniczką szczepień, a szczególnie sytuacji, w której miałyby być one obowiązkowe.

Boję się tej szczepionki, w której nie wiadomo, co będzie. Przeraża mnie, bo już mówią, że będzie ona obowiązkowa i że będą restrykcje. To jest znak zapytania, który każdy sobie stawia. Co oni planują i jaki plan mają na nas, jeśli w ogóle to, co się dzieje, jest jakimś planem na ludzkość? – mówiła Gessler w programie Kwarantanna Live.

Ja zawsze miałam ogromny dystans do szczepień, bo to jest próba organizmu z czymś bardzo obcym (…) Ta szczepionka daje wszystkim ludziom do myślenia, daje też dużo agresji. Ludzie poczuli się kontrolowani i przerażeni, co w tej szczepionce będzie – dodała.