Mama Agnieszki Woźniak-Starak ostrzegała ją przed związkiem z Piotrem: “Dziecko, uważaj”

Niedługo minie rok od tragicznej śmierci producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka. Żona producenta, Agnieszka wyznała, że mama ostrzegała ją przed związkiem z Piotrem. Jednak dziennikarka uwierzyła w “znaki”.

Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak poznali się w 2014 roku. Dwa lata później zakochani się pobrali. Podczas rozmowy z “Viva” dziennikarka wspominała początki ich związku. Mimo to, że między nimi zaiskrzyło od samego początku, na randkę para wybrała się dopiero kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu.

Pamiętam, jak pierwszy raz go tutaj w tym domu (w Konstancinie) zobaczyłam. Przyjechaliśmy ze znajomymi, choć nie miałam na to ochoty. To była niedziela, wolny dzień i wtedy myślałam, że nie mam ochoty poznawać żadnego Staraka. Pamiętam, jak wyglądał, ale przede wszystkim uderzyło mnie to, że poznałam bardzo ciepłego mężczyznę. I potem z kolei nie miałam ochoty stąd wyjść, bo dobrze się czułam w jego towarzystwie. Taką roztaczał aurę wokół siebie i było mi tak dobrze. Minął rok albo i więcej od chwili, zanim zaczęliśmy się spotykać, a potem ciągle wpadałam na niego gdzieś na ulicy i w różnych dziwnych okolicznościach. (…) On ciągle mówił “czytaj znaki”. To, że tak na siebie ciągle wpadamy, to jest znak – wspominała prezenterka.

Jak się okazuje, mama Agnieszki ostrzegała córkę przed związkiem z Piotrem.

Moja mama od początku powiedziała: Dziecko, uważaj, to jest playboy, milioner, ugania się za celebrytkami – zdradziła dla “Pani”.

Przypomnijmy, że do wypadku z udziałem Piotra Woźniaka-Staraka doszło w nocy 18 sierpnia 2019 roku na jeziorze Kisajno. Podczas manewru, Piotr wypadł z łódki. Ciało producenta zostało znalezione 22 sierpnia.