Marcin Dorociński podbija świat. Polski gwiazdor zagra w amerykańskim serialu Netfliksa [FOTO]

Marcin Dorociński zagra jedną z głównych ról w amerykańskim serialu “The Queen’s Gambit”. Premiera sześcioodcinkowego serialu przewidziana jest na przyszły rok.

Polski aktor zagra w serialu rolę rosyjskiego geniusza szachowego Bogrowa. Oficjalne oswiadczenie w sprawie obsady filmu Marcin Dorociński opublikował na Instagramie.

“Już możemy oficjalnie! Z największą radością dzielimy się z Wami wspaniałą nowiną! Marcin Dorociński dołączył do obsady The Queen’s Gambit, limitowanego serialu dla amerykańskiego Netflixa. Serial napisał i wyreżyseruje Scott Frank, autor scenariuszy do m.in Wolverine, Logana i twórca serialu Godless. W roli głównej Anya Taylor Joy jako Beth Harmon. Marcin na planie spędzi 20 dni zdjęciowych i wcieli się w postać Borgova, geniusza szachowego i największego przeciwnika głównej bohaterki – można przeczytać na Instagramie polskiego aktora. Żonę bohatera granego przez Dorocińskiego gra ukraińska aktorka Janina Elkin” – czytamy w komunikacie producenta.

“The Queen’s Gambit” opowiada historię Beth Harmon – cichej, niepozornej dziewczynki z domu dziecka, która jak się okazuje ma wybitny talent szachowy. Godnym jej przeciwnikiem okazuje się rosyjski geniusz Borgow, którego gra własnie Marcin Dorociński.