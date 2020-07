Marta Manowska wzięła ŚLUB? Fani nie mają wątpliwości! [FOTO]

Marta Manowska od pewnego czasu jest w szczęśliwym związku. Czyżby prezenterka już wzięła ślub?

Marta Manowska w ostatnich latach cieszy się ogromną popularnością. Jest prowadzącą dwóch hitowych show: “Rolnik szuka żony” i “Sanatorium miłości”.

Od pewnego czasu prezenterka jest w szczęśliwym związku. Jednak Marta stara się chronić swojej prywatności.

Jestem szczęśliwa. Chyba szczęśliwie zakochana. Myślę, że to ten jedyny. Czy jest to osoba z branży… zostawię to dla siebie. I tak mówię więcej niż do tej pory mówiłam. Myślę, że ja po prostu jestem osobą, która się wywodzi na całe życie. Ja mam takie poczucie, że jak miłość, to na całe życie. – wyznała podczas rozmowy z Jastrząb Post.

Ostatnio Marta opublikowała nowe zdjęcie na swoim instagramowym profilu. Internauci zauważyli tajemniczy pierścionek na palcu prezenterki. Czyżby Manowska wzięła ślub? Na razie gwiazda “Rolnik szuka żony” nie komentuje doniesień.