Maryla Rodowicz ZAŁAMANA! Tego się nie spodziewa od męża

Maryla Rodowicz od kilku lat prowadzi sprawę rozwodową ze swoim mężem. Tego, co teraz zrobił Andrzej Dużyński, piosenkarka się nie spodziewała! “Jest to dla mnie przykre”.

Po 30-letnim małżeństwie Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński postanowili się rozstać. Już od kilku lat trwają batalię rozwodowe. Niestety nie udało się rozstać szybko i bez kłopotów. Jakiś czas temu Dużyński odebrał byłej żonie auto i od tego momentu między nimi zaczęła się wojna.

Kolejna rozprawa Maryli i Andrzeja zaplanowana jest na środek lipca. Jak podaje tygodnik “Na żywo” mąż piosenkarki zmienił prawnika.

Ten ma przyspieszyć rozwód i sprawić, by Andrzej Dużyński nie musiał dzielić się z piosenkarką swym majątkiem – czytamy.

Tygodnik też skontaktował się z Rodowicz. Wokalistka jest załamana zachowaniem męża.

Nie chcę mówić źle o mężu. Jestem zmęczona tym wszystkim i jest to dla mnie przykre, gdy słyszę, że on wytacza nowe działa przeciwko mnie. Cóż mogę poradzić? Ta sytuacja bardzo mnie stresuje. Zawsze bardzo szanowałam Andrzeja, więc tym bardziej bardzo boli mnie to, co się dzieje – powiedziała.