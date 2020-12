Marzena Kipiel-Sztuka przeżywa tragiczny okres. Nie ma za co żyć, psuje jej się wzrok

W czasach, gdy wielu artystów (w tym ci od majteczek w kropeczki) bezceremonialnie wyciąga ręce po publiczne – czyli zabrane nam wszystkim pieniądze – ich znajomi zaczynają klepać biedę. Bardzo zły czas, jak się okazuje, nastał właśnie dla znakomitej aktorki, popularnej Halinki ze “Świata według Kiepskich”. Marzena Kipiel-Sztuka przechodzi właśnie bardzo trudny okres w swoim życiu.

– Moje oszczędności właśnie się kończą. Wcale nie muszę iść do wróżki, by wiedzieć, że przyszłość rysuje się w czarnych barwach. Opłaciłam czynsz, prąd i gaz tylko do końca miesiąca (czyli do końca listopada – dop. AlaLuna). Kupiłam też więcej karmy niż zwykle dla mojego psa Gienka. Bo wszystko wskazuje na to, że już w grudniu nie będę miała za co żyć – wyznaje w rozmowie z “Twoim Imperium” aktorka.

I dodaje:

– Strach, bezradność, poczucie osamotnienia to są uczucia, które ostatnio często mi towarzyszą. Termin rozpoczęcia zdjęć do nowych odcinków “Świata według Kiepskich” został wyznaczony na początek nowego roku, ale przecież tego, co będzie w styczniu, nikt nie jest w stanie przewidzieć. Nie chcę robić sobie nadziei, żeby później gorzko się nie rozczarować. Czuję się bezsilna i przytłoczona beznadziejną sytuacją, chociaż z drugiej strony rozumiem, że realia są takie, a nie inne – wyjaśnia Marzena Kipiel-Sztuka.

Warto wspomnieć, że brak pieniędzy to nie jedyny poważny kłopot, z jakim musi sobie radzić Halinka Kiepska.

– Na domiar złego w okresie pandemii bardzo popsuł mi się wzrok. Na szczęście lekarka, która mnie badała, nie wzięła za to ani grosza. Powiedziała, że zdaje sobie sprawę z tego w jakiej kondycji jest teraz środowisko aktorskie, a w związku z tym porada będzie darmowa. Jestem jej za to niezmiernie wdzięczna, bo teraz naprawdę liczę się dosłownie z każdą złotówką. A przecież czeka mnie jeszcze znaczny wydatek na optyczne szkła korekcyjne – dodaje świetna aktorka w rozmowie z “Twoim Imperium”

Źródło: Twoje Imperium