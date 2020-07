Mateusz Damięcki chciał unieważnić małżeństwo. Kuria nie była tak łaskawa, jak w przypadku prezesa TVP Jacka Kurskiego

Mateusz Damięcki jest dziś w szczęśliwym związku z Pauliną Andrzejewską. Aktor chętnie publikuje zdjęcia z wakacji nad polskim morzem, a gdy w kierunku małżonki wędrują nieprzychylne komentarze, Damięcki natychmiast staje w jej obronie. Para, mimo szczerych chęci, nie może jednak wziąć ślubu kościelnego.

Damięcki był już raz żonaty. Sakramentalne “tak” przed Bogiem powiedział Patrycji Krogulskiej. Małżeństwo rozpadło się jednak zaledwie po ośmiu miesiącach. Aktor poczuł się zdradzony i oszukany przez żonę. Choć nigdy nie zwierzał się kolorowej prasie na temat tamtego związku, to wiadomo, że starał się o unieważnienie małżeństwa.

Aktor wystąpił do sądu metropolitalnego z wnioskiem o “rozwód” kościelny (formalnie: unieważnienie małżeństwa). Stało się to w 2016 roku, kilka lat po “urzędowym” rozwodzie z Patrycją, gdy Mateusz był już w związku z Pauliną, z którą do dziś wiedzie szczęśliwe życie.

Damięcki chciałby stanąć na ślubnym kobiercu

Damięcki, po ogromnym zawodzie miłosnym, długo nie mógł się pozbierać. Problemy w prywatnym życiu przekładały się również na aktywność zawodową. Wtedy na jego drodze stanęła Paulina. Aktor uważa, że taka osoba w jego życiu mogła pojawić się wyłącznie za sprawą Opatrzności Bożej.

Para wychowuje dwuletniego synka Franciszka. Damięcki chciałby złożyć przed Bogiem przysięgę jego mamie, ale nie może tego zrobić. Kościół nie zgodził się na unieważnienie małżeństwa z Patrycją Krogulską.

Władze duchowne całkiem inaczej zachowały się natomiast w stosunku do byłego-obecnego prezesa TVP, prominentnego działacza partii rządzącej, Jacka Kurskiego. Polityk, prezes i kreator rzeczywistości medialnej po 24 latach otrzymał unieważnienie pierwszego małżeństwa, z którego ma trójkę dzieci. Ostatnio wziął drugi ślub kościelny. Trąbiły o nim wszystkie media.

Choć sprawy Damięckiego i Kurskiego są na pewno różne, a każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, to Damięcki wciąż wierzy, że pomimo dotychczasowego niekorzystnego wyroku, jego kościelny ślub z Patrycją Krogulską wreszcie zostanie unieważniony. Po to, by sakramentalne “tak” – podobnie jak Kurski – mógł powiedzieć swojej prawdziwej życiowej miłości.