Meghan Markle ma depresję i przytyła 16 kilo! Do sieci trafiły zdjęcia aktorki

Meghan Markle i książę Harry ostatnio bardzo stronią od mediów, co może być zaprzeczeniem tego, że mają wielkie parcie na szkło. Długi przestój w publikacji nowych zdjęć pary książęcej, spowodował wielkie zaskoczenie po ostatniej publikacji brytyjskiego tabloidu.

Na oficjalnym profilu “Daily Mail” na twitterze podziwiać możemy najnowsze zdjęcie, które paparazzi zrobili Meghan i Harremu w Stanach Zjednoczonych. Widzimy na nim royalsów w maseczkach ochronnych.

EXCLUSIVE: Meghan and Harry don hats and face masks as they step out for appointment in scorching Beverly Hills https://t.co/tqROb30tZc pic.twitter.com/WKqsCig1Xr

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 12, 2020