Meghan Markle odbuduje swój wizerunek wzorując się na Kate Middleton?

Odkąd Książe Harry poślubił Meghan Markle, wokół książęcej pary nie zabrakło skandali, a opinia publiczna bacznie śledziła każdy ich ruch i nie omieszkała wytykać księżnej popełnianych błędów. Czy to najwyższy czas, aby Meghan Markle odbudowała swój wizerunek w mediach i rodzinie królewskiej?

Początkowo para cieszyła się uznaniem społeczeństwa, jednak kiedy w wątpliwość zostały poddane ich plany dotyczące zachowania prywatności i niezależnego życia, naród zaczął się buntować. Po narodzinach Archiego baczniej zaczęto przyglądać się postępowaniu Harry’ego i Meghan.

Opinii publicznej nie umknął fakt luksusowych podróży odrzutowcem, które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, a jak powszechnie wiadomo książęca para promuje w mediach ekologizm. Ponadto zarzucono Sussexom wykorzystywanie pieniędzy podatników w celu czerpania prywatnych korzyści.

Na początku września Maghan Markle zatrudniła specjalistę do spraw odbudowy wizerunku – Harveya Weinsteina, który pomaga jej wkroczyć na dawną ścieżkę uwielbienia Anglików. Źródła medialne, żyjące w symbiozie z brytyjskim dworem donoszą, że Meghan ma wzorować się na samej Kate Middleton, która od lat jest pozytywnie odbierana wśród społeczeństwa.

“Wie, że musi podjąć radykalne działania, aby wrócić do gry i pozwolić, by ludzie znów się w niej zakochali, tak jak to zrobili, kiedy zaczęła spotykać się z Harrym. Meghan wie, że jej reputacja się zniszczyła i popełniła ona poważne błędy, ale jest przekonana, że ​​może to odwrócić. Kate to ogromna inspiracja, ponieważ pokazuje mistrzowską klasę księżniczki odkąd wyszła za Williama, a Meghan zdaje sobie sprawę, że ma wiele do nauczenia się od niej. Odtąd zobaczymy zupełnie inną księżną Sussex – tę, która jest o wiele bardziej pokorna i troskliwa. Zasadniczo bardziej podobna do Kate” – zdradza informator “The Sun”.

Myślicie, że księżnej uda się odbudować zszargany wizerunek?